Oltasına takılan dev balıkla 3 saat mücadele etti

Ege Denizi’nin Çanakkale açıklarında amatör balıkçının oltasına 1 metre 74 santim uzunluğunda, 73 kilogram ağırlığında orkinos takıldı. 3 saatlik mücadele sonunda balığı kıyıya çıkarmayı başaran balıkçı, o anları kameraya kaydetti.

Kaynak: DHA
Lüleburgaz’da balıkçı dükkanı işleten Kadir Çokivgen, arkadaşlarıyla birlikte Ege Denizi’nin Çanakkale yakınlarında balık avlamaya gitti. Kayalıklarda avlanan Çokivgen, oltasına takılan balığı kıyıya çekmek istedi. Balığı çekmekte zorlanan Çokivgen, yaklaşık 3 saat mücadele verdi. 

Çokivgen, zorlu uğraşın ardından kıyıya çıkarmayı başardığı balığı görünce hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşadı. 

Yapılan ölçümde 1 metre 74 santim uzunluğunda, 73 kiloluk orkinos yakaladığı anlaşılan Çokivgen, hem balığı yakaladığı hem de arkadaşlarıyla mutluluğunu paylaştığı anları göğüs kamerasıyla kaydetti.

'3 SAATLİK MÜCADELE SONUNDA GELDİ'

Çocukluğundan bu yana amatör balıkçılık yaptığını anlatan Çokivgen, en büyük hayalinin böyle bir balık yakalamak olduğunu söyledi. Çokivgen, "Gece 03.00-04.00 sularında yola çıktık. Yolda hep konuştuk; ‘Yakalarsak ne yaparız? Nasıl hareket etmemiz gerekir?’ diye. Saat 07.30 civarında balık oltama geldi. Bu kadar büyük olduğunu açıkçası tahmin etmemiştim. Daha küçük sanıyordum ama 73 kilo geldi ve 1 metre 74 santim boyundaydı” dedi.

