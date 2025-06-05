Ölüler Kahvesi'nde gelenek bozulmadı! Her bayram arifesinde buluşuyorlar

İlçenin Hacıuşağı Mahallesi'nde yer alan ve hayatını kaybeden 700'ü aşkın mahalle sakininin fotoğraflarının duvarda asılı olması nedeniyle halk arasında 'Ölüler Kahvesi' olarak bilinen kıraathanede her bayram arifesinde olduğu gibi Kurban Bayramı arifesinde de Kur'an okundu. Kıraathane işletmecisi Necat Karataş’ın öncülüğünde gerçekleşen programda, hayatını kaybedenler için dualar edildi. Duaların ardından vatandaşlara lokum dağıtıldı. Etkinlikte mahalle halkının yanı sıra merhum yakınları da bir araya geldi.