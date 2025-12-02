Ölümünün üzerinden 1 asır geçen Beybaba'nın mezarı yıllar sonra ortaya çıkarıldı
Aydın'da halk arasında ‘Beybaba' olarak tanınan ‘Kerimi' mahlaslı Mustafa Asım Efendi'nin mezarı, ölümünden 105 yıl sonra ortaya çıkarıldı.
Aydın'da uzun yıllardır mezarının yeri tam olarak bilinmeyen ve halk arasında "Beybaba" olarak tanınan Mustafa Asım Efendi'nin mezarı, yapılan araştırmalar sonucu gün yüzüne çıktı.
1851'de İstanbul'da doğan Kerimi, Osmanlı döneminde üst düzey memur olarak görev yaptı ve yaşamının son 20 yılını Aydın'da geçirdi.
Aynı zamanda şair olarak da tanınan Kerimi, çok sayıda da divan eseri bırakmıştı. Yunan işgali sırasında Aydın'daki konağı yakılan ve birçok eseri kaybolan Kerimi'nin bugüne kadar 180'e yakın eseri toplandı.
Bu zamana kadar birçok araştırmacı yazarın yaptığı araştırma ve yazılarında Kerimi'nin şairliği ve eserlerine yönelik çalışmalar yaptığı bilinirken, yıllardır mezarının yerine yönelik detaylı bir çalışma yapılmadı.
