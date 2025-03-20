Ona dokunan yanar! Cezası tam 557 bin 212 Türk Lirası

Biyokaçakçılığın sadece ticari amaçla yapılmadığını, bazı kişilerin iyi niyetle dahi doğadan bitki koparmasının büyük tehdit oluşturduğunu belirten İsmail Gökhan Deniz, “Tehdit altında olan veya tehlikeye açık bitki ve hayvan türlerinin herhangi bir dokusunu almak, o türün geleceğini tehdit etmektir. Bu nedenle izinsiz bitki sökmenin cezası 1 milyon TL'yi geçebiliyor. Bu bölgeye has Kemer orkidesini koparmanın cezası ise 557 bin 212 TL. Vatandaşlarımız şunu bilmeli; Bir bitkiyi doğadan koparıp balkonlarında veya bahçelerinde yetiştirmek isteyebilirler. Ancak emin olun, o türler doğal ortamlarından uzaklaştıklarında yaşamaya devam edemezler. Topraktan bir süre aldıkları enerjiyle çiçek açabilirler ancak nesillerini devam ettirmeleri için doğal ekosistemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, hiçbir endemik veya korunması gereken bitki doğal ortamından alınmamalı" dedi.