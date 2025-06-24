Önce kavurucu sıcaklar, ardından yağış... Termometreler 40 dereceyi gösterecek
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Ancak Cumartesi günü itibariyle Marmara bölgesi ve Karadeniz'in batısında yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurt genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.
Perşembe gününden itibaren ise özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerde sıcaklık 40 dereceyi geçecek.
Ancak yine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı haftalık hava durumu tahmin haritalarına göre Cumartesi günü itibariyle Marmara bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nin batı illerinde yağışlar görülecek.
AKOM'DAN İSTANBUL'A SICAK HAVA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), sosyal medya hesabından kentte beklenen hava durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, "Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir." denildi.