Önce yağış ardından pastırma yazı geliyor: Sıcaklıklar 30 dereceye çıkacak!
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, yağışlı hava dalgası hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek. Ancak 30 Ekim Perşembe gününden itibaren yağışlı sistem yurdu terk edecek, güneş yeniden yüzünü gösterecek. Hava sıcaklıkları ülke genelinde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay, Sivas, Yozgat, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL İÇİN FIRTINA VE SAĞANAK UYARISI
İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), pazartesi günü için kent genelinde, etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Tahminlere göre, hafta başı rüzgar kuvvetini arttırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek ve metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında sağanak yağış düşecek.
Haftanın geri kalanında hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredeceği, salı günü de sağanak yağış beklenirken, çarşambadan itibaren havanın parçalı ve az bulutlu bir görünüm kazanmasının ön görüldüğü belirtildi.
AKOM, yoğun yağışın yollarda göllenmelere, ani su baskınlarına neden olabileceğini duyurarak vatandaşlara uyarıda bulundu.