Önce yağmur ardından da sonunda gelmek bilmeyen yaz havası geliyor...
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da resmi tatil olması nedeniyle bu hafta 3 güne uzayan haftasonu tatilinin hava durumu belli oldu. Meteorroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre bu sene bir türlü gelmek bilmeyen bahar havası pazartesi günü itibariyle Türkiye genelinde etkisini hissettirecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Yurdun doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Ordu ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinde Çanakkale, Manisa ve İzmir çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Doğu Anadolu'nun doğusu (Van ve Hakkari hariç), Osmaniye, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevreleri ile Adana'nın doğu ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, ilk saatlerde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yüksekleri ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişikliğin olmayacağı, yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
16-22 Mayıs tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları