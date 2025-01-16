Önce yağmur, kar, kış soğuğu ardındandan güneşli günler...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz ile Kahramanmaraş'ın kuzey kesimleri, Malatya, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Muş, Bitlis, Van çevreleri ve Bingöl'ün doğu ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.