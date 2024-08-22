Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerindeyerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.