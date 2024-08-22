Önce yaz sıcakları, sonra sonbahar yağmurları... Planlarınızı güncelleyin
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre yazın son ayına bir tarafta kavurucu sıcaklar, diğer tarafta ise sağanak yağışlarla veda edeceğiz... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya ve Samsun’un doğusu, Osmaniye'nin batısı, Hatay'ın batı ilçeleri, Ordu, Kars ve Ardahan çevrelerindeyerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
Kuzey ve iç kesimlerde parçalı, yer yer çok bulutlu diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise İç Anadolu, ve Karadeniz'in iç kesimlerinde 3 ila 5 derece azalacağı, Trakya'da 4 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerin güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.