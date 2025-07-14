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Onlarca kadın her sabah bu bostanda buluşuyor: 9 kadınla başladı, 40 kadına ulaştı

Van'da 40 kadın, İpekyolu Belediyesi’ne ait 3 dönümlük arsa üzerinde kurulan bostanlarda sebze yetiştirirken, sulaması ise belediye tarafından otomatik sulama sistemiyle yapılıyor.

Kaynak: DHA
Onlarca kadın her sabah bu bostanda buluşuyor: 9 kadınla başladı, 40 kadına ulaştı - Resim: 1

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sebze yetiştirmek için İpekyolu Belediyesi’ne başvurup destek istedi. 

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Onlarca kadın her sabah bu bostanda buluşuyor: 9 kadınla başladı, 40 kadına ulaştı - Resim: 2

Talep üzerine İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, mülkiyeti belediyeye ait olan 3 dönümlük arsayı kadınlar için bostana çevirdi. 

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Onlarca kadın her sabah bu bostanda buluşuyor: 9 kadınla başladı, 40 kadına ulaştı - Resim: 3

Belediye'nin yürüttüğü projede 40 kadın, kendilerine tahsis edilen parsellerde patlıcan, biber, domates, salatalık yetiştiriyor. 

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Onlarca kadın her sabah bu bostanda buluşuyor: 9 kadınla başladı, 40 kadına ulaştı - Resim: 4

Sulaması belediyenin görevlendirdiği 3 bekçi tarafından kurulan otomatik sulama sistemiyle yapılan bostanların çapalama gibi bakım işlerini de kadınlar yapıyor. 

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