Onlarca kadın her sabah bu bostanda buluşuyor: 9 kadınla başladı, 40 kadına ulaştı
Van'da 40 kadın, İpekyolu Belediyesi’ne ait 3 dönümlük arsa üzerinde kurulan bostanlarda sebze yetiştirirken, sulaması ise belediye tarafından otomatik sulama sistemiyle yapılıyor.
Kaynak: DHA
Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Şafak Mahallesi'nde yaşayan kadınlar, sebze yetiştirmek için İpekyolu Belediyesi’ne başvurup destek istedi.
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Talep üzerine İpekyolu Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, mülkiyeti belediyeye ait olan 3 dönümlük arsayı kadınlar için bostana çevirdi.
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Belediye'nin yürüttüğü projede 40 kadın, kendilerine tahsis edilen parsellerde patlıcan, biber, domates, salatalık yetiştiriyor.
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Sulaması belediyenin görevlendirdiği 3 bekçi tarafından kurulan otomatik sulama sistemiyle yapılan bostanların çapalama gibi bakım işlerini de kadınlar yapıyor.
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