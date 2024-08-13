Onları ne kokusu ne de tadı durdurabildi... Kana kana içiyorlar

Çeşmenin yanına havuz yapacağını belirten Çipil, “Bu çeşme daha önceden yukarıda bir yerdeydi. Orası bataklık halini almıştı. Bir demiryolu çavuşu bu su ve çamuruyla banyo yaptığını söylerdi. Vücudunda yaralar olduğu için işçiyi işinin başına gönderip daha sonra bu suyun çamurunda yatarmış. Tabi o bu suyun iyi geldiğini söyleyince biz de köy halkına bu suyu değerlendirelim dedik. Su yukarıda köhne bir yerde kaldığından dolayı kimse bulamıyordu. Ben 250 metre eştim ve bu suyu burayı taşıdım. Burada herkes tarafından daha rahat şekilde bulunuyor. İmkânlar müsait hale geldiğinde bu çeşmenin yanına bir havuz yaptıracağım” ifadelerini kullandı.