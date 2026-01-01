Onu ne -10 derecedeki soğuk hava ne de buz gibi su durdurabildi: ABD'den geldi, buz gibi suya daldı

Soğuk suyla temasın ilk anda zorlayıcı olduğunu ancak bunun sağlıklı bir yöntem olduğunu ifade eden Eren Biri, "Su evet soğuktu ancak daha önce yaptığım bir şey. Soğuk şok banyoları çok sağlıklı bir şey, bunu en az 2 dakika yapmak lazım. İlk 30 saniyeden sonra biraz kolaylaşıyor. Yani vücut alışmıyor, kesinlikle alışmıyor ama güzel bir his. Tavsiye ediyorum. İyi ve çok sağlıklı bir deneyim. Saunadan çıkıp soğuk suya girmek oldukça sağlıklı" dedi. (DHA)