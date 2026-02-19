Orhan Veli Kanık'ın Beykoz'daki tarihi evi satışta! 80 milyon TL isteniyor

'MÜZEYE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ DAHA UYGUN OLUR'

Mahalle sakinlerinden Ayşenur Uzuner, "Neredeyse her sabah buradan gelip geçiyorum. Ben bu mahallede oturuyorum. Orhan Veli Kanık’ın evinin satışa çıkarıldığını ilk defa sizden duyuyorum. Şu anda daha yeni haberim oldu. Benim bildiğim kadarıyla bu tarihi bir eser. Tarihi eser olduğu için de bilemiyorum; belediyenin, büyüklerimizin müzeye dönüştürmesi daha uygun olur diye düşünüyorum. Bir şahsa ait değil de müze olarak hizmet verebilir. Halkımız Orhan Veli Kanık’ı, topluma mal olmuş değerli edebiyat sanatçısını tanımış olur. Günümüzdeki öğrencilerimiz, herkes tanımış olur. Müze olarak topluma mal edilirse, gezilirse aynı Ahmet Mithat Efendi Kültür Merkezi gibi, Yücel Çelikbilek Merkezi gibi olabilir. Müze gibi gezilecek görülecek bir mekana dönüştürülürse çok daha güzel olur. Kendisi çok önemli bir şairimiz. Burada doğduğu ev olduğu için de şairimizin toplumumuz tarafından tanınmasını isterim" dedi.