Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu

25 arazöz, 6 su ikmal, 4 helikopter, 1 uçak, 26 iş makinası ve 200 personel ile yapılan çalışmalar sonucunda 23 saatte kontrol altına alınan ve Eskişehir tarihinin bilinen en büyük 2'inci yangınında toplam 312 hektar ormanlık alan tam anlamıyla kül oldu.