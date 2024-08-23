Orman yangın küle dönüşen 312 hektarlık ormanlık alana ne olacağı belli oldu
Eskişehir'de çıkan orman yangınında kül olan 312 hektar alan 333 bin fidanın dikimi ve 105 kilogram tohumun atımı için hazırlanıyor.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Oynaş Mahallesi'nde 23 Ağustos 2023 tarihinde öğle saatlerinde balya makinesinden sıçrayan kıvılcımın sonucunda yangın çıkmıştı.
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Yangın kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçramıştı. Kısa sürede büyüyen yangına Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince müdahale edildi.
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25 arazöz, 6 su ikmal, 4 helikopter, 1 uçak, 26 iş makinası ve 200 personel ile yapılan çalışmalar sonucunda 23 saatte kontrol altına alınan ve Eskişehir tarihinin bilinen en büyük 2'inci yangınında toplam 312 hektar ormanlık alan tam anlamıyla kül oldu.
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Yangından yaklaşık 3 ay sonra hasar tespit çalışmalarının ardından zarar gören ağaç kesim işlemleri başlamıştı.
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