Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları

İslam dünyasında hurmanın yeri bambaşkadır. Hz. Peygamber (s.a.s), "Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizleyicidir" buyurarak bu meyvenin önemine dikkat çekmiştir. Sosyal yardımlaşmanın zirve yaptığı bu ayda, bir tek hurmanın dahi iftar sofrasında paylaşılması büyük bir bereket olarak kabul edilir.