Orucu neden hurmayla açmalıyız? İşte hurmanın mucizevi faydaları
Ramazan denilince akla gelen ilk lezzet olan hurma, sadece bir gelenek değil aynı zamanda tam bir şifa deposu... Uzmanların ''doğal multivitamin'' olarak adlandırdığı hurmanın faydaları saymakla bitmiyor.
İslam dünyasında hurmanın yeri bambaşkadır. Hz. Peygamber (s.a.s), "Biriniz orucunu açtığı zaman hurma ile açsın. Hurma bulamazsa su ile açsın. Çünkü su temizleyicidir" buyurarak bu meyvenin önemine dikkat çekmiştir. Sosyal yardımlaşmanın zirve yaptığı bu ayda, bir tek hurmanın dahi iftar sofrasında paylaşılması büyük bir bereket olarak kabul edilir.
Uzmanlar ise yaklaşık 15-16 saatlik açlığın ardından vücudun acil enerjiye ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Hurma, kompleks karbonhidrat yapısıyla kan şekerini aniden fırlatmak yerine dengeli bir şekilde yükseltir. Bu da iftar sonrası yaşanan ani ağırlık çökmesini engeller.
Orucun son saatlerinde görülen baş ağrısı ve yorgunluk, hurmadaki yüksek potasyum ve doğal şekerle hızla ortadan kalkar.
Sadece Ramazan’da değil, yıl boyu tüketilmesi gereken hurmanın faydaları şöyle sıralanıyor:
Kanser savaşçısı: İçerdiği yüksek lif sayesinde kolon, rahim ve göğüs kanseri riskini azaltır.
Kemik dostu: Kalsiyum ve fosfat içeriğiyle kemik erimesine karşı kalkan oluşturur.