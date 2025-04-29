Osman Hamdi Bey'in ''kayıp'' tablosu açık artırmayla satıldı
Dünyaca ünlü sanatçı Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen ''Kahve Hazırlamak'' adlı tablosu İngiltere'de ortaya çıktı. Açık artırmaya çıkarılan tablo, 52 milyon TL'ye alıcı buldu.
Kaynak: İHA
İngiltere’deki Sotheby's Müzayede Evi’nde Osman Hamdi Bey'in kayıp olduğu düşünülen "Kahve Hazırlamak" adlı tablosu açık artırmaya çıkarıldı.
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Müzayede, 1881 tarihli tablo adı açıklanmayan bir alıcı tarafından 52 milyon TL’ye (1 milyon 16 bin pound) satın alındı.
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Topkapı Sarayı'nın harem bölümü tasvir edilen tabloda, kahve hazırlayan iki genç kadın betimleniyor.
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