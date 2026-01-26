Osmanlı Devleti'nin Türkiye Cumhuriyet'ine bıraktığı 3,4 milyon hektarlık doğa mirası koruma altında

Doğa koruma fikrinin Türkiye'de yeni bir kavram olmadığını, Osmanlı Devleti'nde doğayı korumaya yönelik önemli adımlar atıldığını ifade eden Çokçetin, "15'inci yüzyıl ortalarında Fatih Sultan Mehmet'in bazı dere yataklarının tahribatını önlemek amacıyla tarım, hayvancılık ve inşa faaliyetlerini yasakladığı, ekolojik dengenin korunmasına dair ilk bilinçli çalışmaları uyguladığı bilinmektedir. Cumhuriyet döneminde 1956 yılında çıkarılan Orman Kanunu ile birlikte doğa koruma resmen devlet politikası haline gelirken, 1983'te yürürlüğe giren Milli Parklar Kanunu ile de milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı ve tabiatı koruma alanı gibi korunan alan statülerini tanımlayarak bu süreci daha da kurumsallaştırmıştır" diye konuştu. Yapılan çalışmalarla birlikte ilan edilen ilk milli parka değinen Çokçetin, "Yozgat Çamlığı Milli Parkı 1958 yılında ülkemizin ilk korunan alanı olarak ilan edildi. O günden bu yana yapılan çalışmalarla birlikte milli park sayımız 50'ye ulaştı. Toplamda tabiat parkı gibi diğer statüleri de kattığımızda 690'a ulaşan korunan alan ilan etmiş durumdayız" ifadelerini kullandı.