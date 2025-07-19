Osmanlı hatırası ''Yahudi Mahallesi'' zamana karşı direniyor
Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerden insanlara ev sahipliği yapan halk arasında "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen Hacı Bayram Mahallesi, Osmanlı'nın son dönem mimari özelliklerini taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor.
Kaynak: İHA
Osmanlı'nın son dönemine ait mimari dokusuyla öne çıkan mahallede, sadece sıradan hayatlar değil; kültür, sanat ve akademi dünyasına yön veren isimler de yaşam sürdü.
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Mahalle sakinlerinin aktardığına göre Atatürk de buradaki konaklarda misafir edilmişti.
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Ayrıca Muazzez Ersoy gibi birçok sanatçı, doktor, hakim ve savcının yolu bu tarihi mahalleden geçti.
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Yüzyıllar boyunca Yahudi vatandaşların ağırlıkta yaşadığı mahallede cami ve sinagog neredeyse yan yana bulunuyor.
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