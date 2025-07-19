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Osmanlı hatırası ''Yahudi Mahallesi'' zamana karşı direniyor

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yer alan, tarih boyunca farklı inanç ve kültürlerden insanlara ev sahipliği yapan halk arasında "Yahudi Mahallesi" olarak bilinen Hacı Bayram Mahallesi, Osmanlı'nın son dönem mimari özelliklerini taşıyan yapılarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
Osmanlı hatırası ''Yahudi Mahallesi'' zamana karşı direniyor - Resim: 1

Osmanlı'nın son dönemine ait mimari dokusuyla öne çıkan mahallede, sadece sıradan hayatlar değil; kültür, sanat ve akademi dünyasına yön veren isimler de yaşam sürdü. 

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Osmanlı hatırası ''Yahudi Mahallesi'' zamana karşı direniyor - Resim: 2

Mahalle sakinlerinin aktardığına göre Atatürk de buradaki konaklarda misafir edilmişti.

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Osmanlı hatırası ''Yahudi Mahallesi'' zamana karşı direniyor - Resim: 3

Ayrıca Muazzez Ersoy gibi birçok sanatçı, doktor, hakim ve savcının yolu bu tarihi mahalleden geçti.

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Osmanlı hatırası ''Yahudi Mahallesi'' zamana karşı direniyor - Resim: 4

Yüzyıllar boyunca Yahudi vatandaşların ağırlıkta yaşadığı mahallede cami ve sinagog neredeyse yan yana bulunuyor.

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