Osmanlı hatırasının mutfağı bu Ramazan da iftara kapatıldı

Edirne Yenimaaret Mahalle Muhtarı Neslihan Dönmez Dürüktaş, "Mahalle sakinlerimiz bu yıl burada iftar yapılmamasına çok üzüldüler. Son güne kadar ısrarla bana bunu sordular. Ben rektörümüzden randevu almak için ısrarla uğraştım ama maalesef randevu alamadım. Daha önce mahalledeki kadınlarla birlikte burada lokma döküyorduk. Her gün ve cuma namazı çıkışı caminin bir köşesinde mahalleli kadınlarla lokma dökmemiz çok beğenildi. Dönemin müdürü bunu her gün yapmamızı, külliyenin içerisinde yapmamızı teklif etti. Bu iş için bir ablamız gönüllü oldu. Her gün külliyede lokma dökülmeye başlanmıştı. Hatta o dönem YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar hoca da bunu gördü ve çok beğendi. Buranın dokusuna çok uygun olduğunu söyleyerek lokma döken ablamızın da kesinlikle bu işe devam etmesini, hijyene çok dikkat ettiğini gözlemlediğini söyledi. Hemen akabinde lokma işi buradan kaldırıldı, o ablamız işten çıkartıldı. Benim mahallem dezavantajlı bir mahalle. Özellikle küçük çocuklarımız okuldan çıkınca gelip burada lokma yiyorlardı. Bu lokma buradan kaldırıldığı için mahalle halkı çok üzgün, çok kızgın. Lokmanın tekrar buraya getirilmesini istiyoruz" dedi.