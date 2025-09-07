Osmanlı yadigarı tarihi tershanedeki yüzyılların geleneğini sürdürüyorlar
Osmanlı donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yıllar içerisindeki imalathane sayısı yarıdan aza düşse de yılda 12 balıkçı teknesi ve 10 yat yapılarak denize indiriliyor.
Kaynak: DHA
Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılmak üzere gemilerin üretildiği Kurucaşile’de, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor.
Naylon barakalar ve basit atölyelerde yürütülen üretimde kestane, çam ve meşe ağaçları kullanılıyor.
İlçedeki tersanelerde 15, 21 ve 24 metre uzunluğunda yatların yapımı sürerken, 30 yıl önce 20 olan atölye sayısı günümüzde 8’e düştü.
200 metrelik alanda üretim yapan Hasan Büyükböcek, mesleğe babasının yanında 15 yaşındayken çırak olarak başladığını ifade etti.
