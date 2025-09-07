  1. Anasayfa
Osmanlı yadigarı tarihi tershanedeki yüzyılların geleneğini sürdürüyorlar

Osmanlı donanmasına gemilerin yapıldığı Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde yıllar içerisindeki imalathane sayısı yarıdan aza düşse de yılda 12 balıkçı teknesi ve 10 yat yapılarak denize indiriliyor.

Kaynak: DHA
Osmanlı yadigarı tarihi tershanedeki yüzyılların geleneğini sürdürüyorlar

Osmanlı döneminde savaşlarda kullanılmak üzere gemilerin üretildiği Kurucaşile’de, babadan oğula geçen ahşap tekne yapımı geleneği devam ediyor. 

Naylon barakalar ve basit atölyelerde yürütülen üretimde kestane, çam ve meşe ağaçları kullanılıyor.

Naylon barakalar ve basit atölyelerde yürütülen üretimde kestane, çam ve meşe ağaçları kullanılıyor. 

Osmanlı yadigarı tarihi tershanedeki yüzyılların geleneğini sürdürüyorlar - Resim: 3

İlçedeki tersanelerde 15, 21 ve 24 metre uzunluğunda yatların yapımı sürerken, 30 yıl önce 20 olan atölye sayısı günümüzde 8’e düştü.

Osmanlı yadigarı tarihi tershanedeki yüzyılların geleneğini sürdürüyorlar - Resim: 4

200 metrelik alanda üretim yapan Hasan Büyükböcek, mesleğe babasının yanında 15 yaşındayken çırak olarak başladığını ifade etti. 

