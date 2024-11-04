Osmanlı yadigarlarının Türkiye turu başladı
Sultan 2. Mahmud'dan Hafız Osman'a kadar önemli hattatlara ait hüsnühat eserlerin orijinalleri Anadolu'yu adım adım geziyor.
Yıldız Holding İslam Eserleri Koleksiyonu`nda yer alan, 24 hattata ait 41 eser, "Tarihin Akışında Meşhur Hattatlar" sergisi ile Anadolu`nun birçok şehrinde sanatseverlerle buluşuyor.
Estetik ve manayı görselleriyle harmanlayan sergiyi Ankara, Kayseri, Bursa ve Konya gibi şehirlerde binlerce sanatsever ziyaret etti.
Yıldız Holding Sanat Danışmanı Esra Göncüoğlu, "büyük usta" olarak adlandırılan hattatların eserlerinin Anadolu`yu adım adım nakşettiğini söyledi.
Sergilerde, tarihte ismi saygıyla anılan 24 hattata ait 41 eserin bulunduğunu anlatan Göncüoğlu, "Hafız Osman Efendi, Sultan 2. Mahmud, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Şefik Bey, Sami Efendi gibi hat sanatının büyük üstatlarının eserlerinin yer aldığı bu özel seçkide, çağımızın kıymetli hattatları Hasan Çelebi, Mehmed Özçay, Ali Toy ve Ferhat Kurlu’nun da eserleri görülebiliyor" dedi.