Otizmli gencin tek hayali pilot olmaktı... O hayali gerçek oldu

Server Tolga Doğan'ın annesi Sevda Doğan ise "Küçüklüğünden beri pilot olmak istiyordu. Öncelikle Ankara Hava Müzesi'ne, komutanlarımıza ve belediye başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Küçükken Tolga'nın bir oyuncak uçağı vardı. Uçağının sesi normal bir uçak gibi çıkıyordu. O uçağıyla oynamayı çok severdi. Sürekli 'ben pilot olacağım' derdi. Bugüne kısmetmiş, şükürler olsun ki oğlum pilot oldu. Savaş uçaklarına bindi ve çok heyecan vericiydi. Onun adına çok mutlu oldum, çok sevinçliyiz. Oğlum otizmli bir birey. Otizm bir engel değil aslında. Sadece kendini ifade etmede biraz zorlanıyor, onun dışında başka bir zorluğu yok. Onu da bir şekilde sevgiyle aşarız. Bu etkinliği, Kızılcahamam Belediyesi düşündü. Eve gelip röportaj yaptılar. Tolga'ya mesleki olarak ne olmak istediğini sordular. Tolga hiç düşünmeden 'Ben pilot olmak istiyorum' deyince sağ olsunlar bir gün de olsa onu yaşamasına fırsat verildi. Komutanlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Tolga'yla birlikte gezerken bir pilot arkadaşın da ona destek vermesi ayrıca onur vericiydi. Çok gururlandık ve çok sevindik" diye konuştu.