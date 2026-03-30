Oyun sanal, aşk gerçek... Filipinli Angela, Türkiye'nin online savaş oyunu gelini oldu!
Bilgisayar başında başlayan "sniper" düellosu, Çanakkale'nin Ezine ilçesinde davul zurnalı bir Türk düğünüyle mutlu sona ulaştı. 33 yaşındaki Sacit Uslu ve Filipinli Angela Narciza'nın binlerce kilometrelik mesafeyi aşan aşk hikayesi, dijital dünyanın sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.
Online savaş oyunu üzerinden Filipinli Angela Narciza ile tanışan Türk Sacit Uslu, karışısında oyun oynayan kişinin başta erkek olduğunu düşündüğünü belirtti.
Mesajlaşmalarda karşısındakinin kadın olduğunu öğrenince teyit etmek istedi ve Angela Narciza'dan sosyal medya hesabını istedi. Filipinli Narciza'nın sosyal medya hesabını gören Uslu fotoğraflarını görünce hoşlanmaya başladı.
Filipinli Narciza ise başta bir ilişkiden yana olmasa da sohbetin devam etmesiyle o da hoşlanmaya başladı. İkili arasındaki bu durum bir süre sonra aşka dönüşünce gözler ne mesafe ne farklı kültürleri tanıdı. Birbirine aşık ikili Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Türk gelenek ve görenekleriyle dünya evine girdi.
Yabancı gelin Angela Narciza, tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Öncellikle herkese teşekkür ederim. Eşim Sacit Uslu ile internette tanıştık. Çok yakışıklı fotoğrafları vardı. Çok hızlı aşık oldum. Sacit bana ilk merhaba mesajını attığında ben de ona merhaba dedim. Sosyal medya hesabında mesajlaşmaya başladık. Bir süre sonra Sacit bana gitar çalarken video attı. Şimdiki kocamın o videolarından çok etkilendim. Şimdi farklı bir kültür, hava ve Türkiye çok güzel. Ben Türk düğünlerini, insanlarını ve yemeklerini çok beğendim."