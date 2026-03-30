Oyun sanal, aşk gerçek... Filipinli Angela, Türkiye'nin online savaş oyunu gelini oldu!

Yabancı gelin Angela Narciza, tanışma hikayesini şöyle anlattı: "Öncellikle herkese teşekkür ederim. Eşim Sacit Uslu ile internette tanıştık. Çok yakışıklı fotoğrafları vardı. Çok hızlı aşık oldum. Sacit bana ilk merhaba mesajını attığında ben de ona merhaba dedim. Sosyal medya hesabında mesajlaşmaya başladık. Bir süre sonra Sacit bana gitar çalarken video attı. Şimdiki kocamın o videolarından çok etkilendim. Şimdi farklı bir kültür, hava ve Türkiye çok güzel. Ben Türk düğünlerini, insanlarını ve yemeklerini çok beğendim."