Paha biçilemeyen 2 bin 700 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade edildi

Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihî eser bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler Kolyesi'nin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"