Paha biçilemeyen 2 bin 700 yıllık tarihi eser Türkiye'ye iade edildi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2 bin 700 yıllık altın Bintepeler Kolyesi'nin Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.
Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"2024 yılında 20 tarihî eseri doğduğu topraklara döndürdük. Anadolu'nun bir tarihî eserini daha Türkiye'ye getiriyor ve bu sayıyı 21'e ulaştırıyoruz.
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Yaklaşık 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen altın Bintepeler Kolyesi'ni Boston Güzel Sanatlar Müzesi ile gerçekleştirdiğimiz müzakereler sonucu dün akşam teslim aldık.
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Manisa kökenli, nar şeklinde altın ve kırmızı akik boncuklardan oluşan bu tarihî eser bölge tarihi açısından da oldukça önemli. Bintepeler Kolyesi'nin iadesi süresince desteklerini esirgemeyen Boston ve New York Başkonsolosluğumuz olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum"
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