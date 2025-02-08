Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar

Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemi ve şampiyona jüri başkanı Mine Kaya, hava şartları sebebiyle belirledikleri rotaların karla kaplanması sebebiyle temizlik yaptıklarını söyledi. Kaya, yarışmanın ilk günü lider kategorisinde ikinci günü 9 Şubat Pazar günü ise hız kategorisinde mücadele olacağını belirtti. Kaya, lider kategorisinde sporcuların rotadaki mavi kutucuklara ulaşarak en yüksek puanı almaya çalışacaklarını bildirdi.