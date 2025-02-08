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Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken 150 metre genişliğinde 20 metre yüksekliğindeki buz duvarı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.

Kaynak: DHA
Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar - Resim: 1

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Palandöken İce Park’ta düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı.

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Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar - Resim: 2

Bahçe sulama sistemi kullanılarak oluşturulan yapay buz duvarındaki şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla sporcu katıldı.

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Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar - Resim: 3

Palandöken Dağı'nın 2300 metresinde kurulan buz duvarında ilk gün lider kategorisinde sporcular yarıştı. Buz duvarında oluşturulan 2 ayrı rotada, sporcular jüri tarafından çizilen mavi kutucuklara kazmalarıyla tırmanarak en yüksek puanı alma mücadelesi verdi.

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Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar - Resim: 4

Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemi ve şampiyona jüri başkanı Mine Kaya, hava şartları sebebiyle belirledikleri rotaların karla kaplanması sebebiyle temizlik yaptıklarını söyledi. Kaya, yarışmanın ilk günü lider kategorisinde ikinci günü 9 Şubat Pazar günü ise hız kategorisinde mücadele olacağını belirtti. Kaya, lider kategorisinde sporcuların rotadaki mavi kutucuklara ulaşarak en yüksek puanı almaya çalışacaklarını bildirdi.

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