Palandöken'de nefesleri kesen anlar: 20 metrelik buz dağına tırmandılar
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken 150 metre genişliğinde 20 metre yüksekliğindeki buz duvarı Türkiye Şampiyonasına ev sahipliği yaptı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Palandöken İce Park’ta düzenlenen Buz Tırmanışı Türkiye Şampiyonası başladı.
Bahçe sulama sistemi kullanılarak oluşturulan yapay buz duvarındaki şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 50'den fazla sporcu katıldı.
Palandöken Dağı'nın 2300 metresinde kurulan buz duvarında ilk gün lider kategorisinde sporcular yarıştı. Buz duvarında oluşturulan 2 ayrı rotada, sporcular jüri tarafından çizilen mavi kutucuklara kazmalarıyla tırmanarak en yüksek puanı alma mücadelesi verdi.
Türkiye Dağcılık Federasyonu hakemi ve şampiyona jüri başkanı Mine Kaya, hava şartları sebebiyle belirledikleri rotaların karla kaplanması sebebiyle temizlik yaptıklarını söyledi. Kaya, yarışmanın ilk günü lider kategorisinde ikinci günü 9 Şubat Pazar günü ise hız kategorisinde mücadele olacağını belirtti. Kaya, lider kategorisinde sporcuların rotadaki mavi kutucuklara ulaşarak en yüksek puanı almaya çalışacaklarını bildirdi.