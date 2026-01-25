  1. Anasayfa
  4. Türkiye'nin bembeyaz cennetinde sömestir akınıyla kar üstünde adım atacak yer kalmadı!

Palandöken'de sömestir akınıyla kar üstünde adım atacak yer kalmadı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde yaşanan yoğunluk yarıyıl tatili ile birlikte zirveye ulaşırken kayak pisti "iğne atsan yere düşmez" dedirtti.

Kaynak: İHA
Palandöken'de sömestir akınıyla kar üstünde adım atacak yer kalmadı - Resim: 1

2025-2026 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili ile birlikte otellerdeki doluluk oranlarının yüzde 90 seviyelerine ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi'nde yediden yetmişe kayak coşkusu yaşanıyor.

Palandöken'de sömestir akınıyla kar üstünde adım atacak yer kalmadı - Resim: 2

Hafta sonunda kayak keyfi yapan kayak severler, pist kenarında kurulan ocakta cağ kebabı keyfi de yaşadı.

Palandöken'de sömestir akınıyla kar üstünde adım atacak yer kalmadı - Resim: 3

Kar kalınlığının 2 metreyi aştığı Palandöken'de farklı kentlerden gelerek yarıyıl tatilini geçiren kayak severler karın ve kayağın keyfini doyasıya yaşıyorlar.

Palandöken'de sömestir akınıyla kar üstünde adım atacak yer kalmadı - Resim: 4

Dünyanın en uzun kayak pistlerine sahip olan merkezde aileler ve çocuklar kızak keyfi yaparken, kayak severler ise pistlerde kayak keyfi yapmaya devam ettiler.

