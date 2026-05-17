Pandemide evinin garajında başladığı hobiyle kendi işinin patronu oldu!
Kayseri'de yaşayan 2 çocuk annesi Kiraz Badem, pandemi döneminde sığındıkları bağ evinin garajında hobi olarak başladığı heykelciliği dev bir iş kapısına dönüştürdü. Taş, polyester ve fiber malzemelerle yüzlerce çeşit heykel üreten Badem, e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'ye satış yapıyor.
Kız kardeşi Kübra Yeşilyurt ile birlikte 5 yıl önce can sıkıntısını gidermek amacıyla geri dönüşüm projeleriyle üretime başlayan Badem, zamanla taş, polyester ve fiber malzemeler kullanarak yüzlerce çeşit heykel ortaya çıkardı.
Başlangıçta yakınları tarafından büyük ilgi gören bu eserler, üretim kapasitesinin artmasıyla birlikte bağ evinin garajından çıkarak e-ticaret üzerinden tüm Türkiye'de alıcı bulan bir markaya dönüştü.
Annelerinin KOAH hastası olması nedeniyle pandemi döneminde bağ evine çekilmek zorunda kaldıklarını belirten 38 yaşındaki Kiraz Badem, o süreci şu sözlerle anlattı: "Süreç bizi sıkıcı bir motivasyona sokunca kız kardeşimle bu yola baş koyduk. Hobi olarak başladığımız, keyif aldığımız atölyemiz zamanla iş kapısına dönüştü."