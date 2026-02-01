Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu

Mersin'de etkili olan sel ve fırtına ile birlikte denizde oluşan güçlü dalgalar sonrası, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu. Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında ‘jilet midyesi' olarak da adlandırılan deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti.