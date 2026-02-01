Para verip alıyorlardı, fırtınayla birlikte binlercesi sahile vurdu
Mersin'de meydana gelen sel felaketi ve fırtına sonrası Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu. Balıkçılar midyeleri yem yapmak için topladı.
Kaynak: İHA
Mersin'de etkili olan sel ve fırtına ile birlikte denizde oluşan güçlü dalgalar sonrası, Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu sahilinde binlerce kargı midyesi kıyıya vurdu. Uzun ve ince yapısıyla bilinen, halk arasında ‘jilet midyesi' olarak da adlandırılan deniz canlılarının sahili kaplaması dikkat çekti.
1 / 8
Genellikle kumluk ve sığ deniz tabanında yaşayan, kendini kuma dikey şekilde gömerek yaşamını sürdüren kargı midyesinin Akdeniz ve Ege kıyılarında yaygın olarak görüldüğü belirtildi.
2 / 8
Fırtına, sel ve güçlü dalgaların etkisiyle doğal yaşam alanlarından kopan midyeler, sahil boyunca geniş bir alana yayıldı.
3 / 8
Sahili kaplayan kargı midyelerini gören balıkçılar, midyeleri kova ve çuvallara doldurdu.
4 / 8