Parkı çöplüğe çevirmişlerdi... Zabıta ekipleri gelip çöplerini onlara temizletti

Konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Park ve yeşil alanlarımız hepimizin ortak kullanım alanlarıdır. Ortak alanlar, ortak sorumluluktur. Bu alanların temiz tutulması hem çevre sağlığı hem de toplum bilinci açısından büyük önem taşımaktadır. Özellikle yaz aylarında çöp ve izmarit atımı, çekirdek kabuğu kirliliği gibi alışkanlıklara karşı sıfır tolerans uygulanacaktır. Bununla ilgili denetimlerimiz artarak devam edecektir."