Pastırma sıcaklarına veda! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.