Pastırma sıcaklarına veda! Sıcaklıklar düşüyor, sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'nin hava tahminlerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları salı günü itibariyle azalacak. Batı bölgelerde sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgarın, güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
SAĞANAK YAĞIŞ GERİ DÖNÜYOR
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yeni haftada azalacağı tahmin ediliyor. Salı gününden itibaren yurdun batı bölgelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.
9 - 15 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları