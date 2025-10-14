Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzeyinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek... Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
14 - 20 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
14 Ekim Salı hava durumu tahmin haritası
