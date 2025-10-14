  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor!

Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor!

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre ülkemizin kuzeyinde sağanak yağışlar etkisini sürdürecek... Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altına inmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın kuzeydoğusu ve Batı Karadeniz kıyıları ile Balıkesir’in kuzeyi kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

1 / 8
Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! - Resim: 2

Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise genellikle güney, Marmara'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

2 / 8
Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! - Resim: 3

14 - 20 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

3 / 8
Pastırma yazı beklerken kış geldi: Çok sayıda ilimizde sağanak yağmurlar bekleniyor! - Resim: 4

14 Ekim Salı hava durumu tahmin haritası

4 / 8