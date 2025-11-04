Pastırma yazı bitti; yağışlar geri dönüyor: Çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre bugün itibariyle sağanak yağışlar geri dönüyor... İşte yağışların beklendiği illerimiz ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun doğusu, Çanakkale ve Tokat çevreleri ile İstanbul'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
Bugün yurda giriş yapan yağışlı hava yarın 20 ilde etkisini gösterecek. İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Bilecik, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bolu, Bartın, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu'da çarşamba günü sağanak bekleniyor.
Yağış alan yerlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
4 - 10 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları