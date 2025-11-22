Pastırma yazına elveda... La Nina kışı başlıyor; hava bir anda buz kesecek!
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre günlerdir devam eden pastırma yazı sıcakları Türkiye'yi terk ediyor. Hava sıcaklıkları hızla düşecek ve yağışlar tüm yurdu etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın doğusu ile İç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının, hafta sonu boyunca ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilse de yeni hafta ile birlikte sıcaklıklar hızla düşecek.
Kasım ayı boyunca ortalamanın üzerinde ölçülen sıcaklıkların ayın son haftasında hızlı şekilde gerilemesi öngörülüyor.
