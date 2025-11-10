Pastırma yazına veda edin... Sağanak yağışlar tüm yurdu vuracak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin geneli bu akşam itibariyle sağanak yağışların etkisi altına giriyor. Yağışların hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve İzmir çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak yağışlar adım adım tüm Türkiye'yi saracak...
Bu akşam itibariyle batı illerimizi etkisi altına alacak olan yağışlı hava hafta sonuna kadar tüm Türkiye'de etkili olacak...
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
