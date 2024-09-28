''Pembe maskeli kadınlar'' hasat için kolları sıvadı

'TESİSİMİZDE TAMAMEN KADINLAR ÇALIŞACAK'

Artos Kadın Kooperatifi Başkanı Songül Güleç, 2022 yılında 7 kadın üye ile başladıklarını, şu an ilçede 10 kadın ile sepet kovanlarda hakiki kara kovan balı üretimi yaptıklarını söyledi. Pembe maske ve kıyafetleriyle markalaştıklarını belirten Güleç, "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda gerçekleştirilen Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında aldığımız destekle Gevaş ilçesinde 'Organik Arı Ürünleri Paketlenmesi İşlenmesi' tesisi kurduk. Bu tesiste organik kara kovan ballarımızı işleyip, paketleyip, satışa sunmayı hedefliyoruz. Tarım Bakanlığı'ndan 10 kadına 25 kara kovan desteğini aldık ve 10 kadınla beraber organik üretim yapıp, ürünlerimizi satışa sunmayı hedefliyoruz. Tesisimizde tamamen kadınlar çalışacak. 10 kadın üyemizle beraber çalışıp, daha da sayımızı fazlalaştırmayı düşünüyoruz. Kadın arıcılarımız aslında uzun süredir arıcılık yapıyorlar ama bu desteklerle daha da çok güç ve kuvvet alarak üretime devam ediyorlar" dedi.