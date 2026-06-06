  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Yaşam
  4. Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu

Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu

Eskişehirli aktar Koray Özkılıç, yaz aylarının kabusu kenelerden doğal yollarla korunmanın formülünü açıkladı. Piknik alanlarında yere tarçın serpmenin ve vücuda lavanta, biberiye, okaliptüs yağları sıkmanın keneleri uzak tuttuğu belirtildi. Mangal yapacaklar içinse kahve çekirdeği dumanı öneriliyor.

Kaynak: İHA
Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu - Resim: 1

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte piknik ve mesire alanlarında kene riski yeniden gündeme geldi.

1 / 12
Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu - Resim: 2

Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, vatandaşların kenelerden kimyasal kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle korunabilmesi için hayat kurtaran ipuçlarını paylaştı. 

2 / 12
Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu - Resim: 3

Özellikle yeşillik ve ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi sevenler için en pratik korunma yönteminin mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz tarçın olduğunu belirten aktar Koray Özkılıç, kenenin bu kokuya tahammül edemediğini vurguladı. 

3 / 12
Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu - Resim: 4

Özkılıç, "Keneyi doğal yollarla uzaklaştırmak istiyorsanız bulunduğunuz ortama tarçın serpebilirsiniz. Çok bilinmese de keneler tarçın kokusundan nefret eder ve o bölgeye yaklaşmazlar. Pikniğe giden vatandaşlarımız, oturdukları alanın etrafına tarçın serpiştirirse kene riskini doğal yoldan engellemiş olur" ifadelerini kullandı.

4 / 12