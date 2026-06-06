Piknikçiler dikkat! Katil keneleri uzak tutmanın en basit yolu belli oldu
Eskişehirli aktar Koray Özkılıç, yaz aylarının kabusu kenelerden doğal yollarla korunmanın formülünü açıkladı. Piknik alanlarında yere tarçın serpmenin ve vücuda lavanta, biberiye, okaliptüs yağları sıkmanın keneleri uzak tuttuğu belirtildi. Mangal yapacaklar içinse kahve çekirdeği dumanı öneriliyor.
Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte piknik ve mesire alanlarında kene riski yeniden gündeme geldi.
Eskişehir'de uzun yıllardır aktarlık yapan Koray Özkılıç, vatandaşların kenelerden kimyasal kullanmadan, tamamen doğal yöntemlerle korunabilmesi için hayat kurtaran ipuçlarını paylaştı.
Özellikle yeşillik ve ormanlık alanlarda vakit geçirmeyi sevenler için en pratik korunma yönteminin mutfaklarımızdan eksik etmediğimiz tarçın olduğunu belirten aktar Koray Özkılıç, kenenin bu kokuya tahammül edemediğini vurguladı.
Özkılıç, "Keneyi doğal yollarla uzaklaştırmak istiyorsanız bulunduğunuz ortama tarçın serpebilirsiniz. Çok bilinmese de keneler tarçın kokusundan nefret eder ve o bölgeye yaklaşmazlar. Pikniğe giden vatandaşlarımız, oturdukları alanın etrafına tarçın serpiştirirse kene riskini doğal yoldan engellemiş olur" ifadelerini kullandı.