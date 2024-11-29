Planlarınızı güncelleyin: Hafta sonunun hava durumu değişti
Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları artacak ve güneş yüzünü yeniden gösterecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
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Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
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30 Kasım - 6 Aralık Kasım tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
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