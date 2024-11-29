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Planlarınızı güncelleyin: Hafta sonunun hava durumu değişti

Soğuk ve yağışlı hava Türkiye'yi terk ediyor. Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta sonu hava sıcaklıkları artacak ve güneş yüzünü yeniden gösterecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Planlarınızı güncelleyin: Hafta sonunun hava durumu değişti - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Planlarınızı güncelleyin: Hafta sonunun hava durumu değişti - Resim: 2

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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Planlarınızı güncelleyin: Hafta sonunun hava durumu değişti - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Planlarınızı güncelleyin: Hafta sonunun hava durumu değişti - Resim: 4

30 Kasım - 6 Aralık Kasım tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

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