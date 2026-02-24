Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!
Türkiye genelinde bahar havası estiren sıcaklıklar, yerini dondurucu bir kışa bırakıyor. Ünlü Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı uyarıyla Anadolu’nun bu yılın en sert sınavını vereceğini duyurdu. Yarın başlayacak olan soğuk hava dalgasıyla birlikte ulaşımda aksamalar kapıda...
Son günlerde güneşli havanın tadını çıkaran Türkiye, yarından itibaren tam tersi bir hava tablosuyla karşı karşıya kalacak.
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları ve yetkilileri hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
Orhan Şen’in açıklamalarına göre, Çarşamba günü başlayacak olan soğuk hava dalgası bu yılın en sert günlerini yaşatacak. Şen, "Çarşamba gününden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.
Yağışların etkisiyle birlikte özellikle karayollarında ciddi aksamalar beklendiğini ifade eden Şen, kritik zaman dilimini şu sözlerle paylaştı:
"Önce İç Anadolu, sonra Karadeniz ile İç ve Doğu Anadolu’yu kapsayacak. Özellikle Çarşamba akşamı ve Perşembe günü Anadolu'da ulaşım aksayabilir. Sıcaklık gündüzleri 2-3 derece civarında seyredecek."