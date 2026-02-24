Prof. Dr. Orhan Şen uyardı: Gündüz hava sıcaklığının -2 dereceye düşeceği kutup soğukları geliyor!

Orhan Şen’in açıklamalarına göre, Çarşamba günü başlayacak olan soğuk hava dalgası bu yılın en sert günlerini yaşatacak. Şen, "Çarşamba gününden itibaren 3 gün Anadolu bu senenin en sert kışını geçirecek" diyerek tehlikenin boyutuna dikkat çekti.