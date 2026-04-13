Prof. Dr. Orhan Şen'den yaz için kritik uyarı: ''Süper El Nino kapıda!''
Türkiye yağışlı günlere veda etmeye hazırlanırken, Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den korkutan bir "Süper El Nino" uyarısı geldi! Yaz aylarının normallerin üzerinde sıcak ve kurak geçeceğini belirten Şen, sonbahar ve kış aylarında etkisini artıracak dev iklim olayı için "1997-98 yıllarındaki gibi kuvvetli olacak" dedi.
Son dönemdeki yağışlı hava dalgası yerini kavurucu sıcaklara ve ciddi bir kuraklık riskine bırakıyor.
İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, yayınladığı video mesajla Türkiye'nin önümüzdeki aylarda karşı karşıya kalacağı meteorolojik tabloyu net bir dille özetledi: "Bol yağışlı günlere hasret kalacağız."
Doğu Pasifik’teki deniz yüzeyi sıcaklıklarının hızla arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından paylaştığı videoda "El Nino"nun bu yıl çok daha şiddetli, yani "Süper El Nino" formunda geleceğini duyurdu.
Prof. Dr. Orhan Şen, süreci şu sözlerle anlattı:
"Bu yıl El Nino biraz daha kuvvetli olacak. Yaz aylarında sıcaklıklar tırmanacak, sonbahar ve kış aylarında ise tam bir Süper El Nino yaşayacağız. En son 1997-1998 yıllarında deniz suyu sıcaklığının 3 derece artmasıyla benzerini yaşamıştık; bu yılki tahminler de o seviyeleri işaret ediyor."