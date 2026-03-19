Ramazan Bayramı boyunca hava durumu nasıl olacak ? İşte gün gün hava durumu tahminleri
Ramazan Bayramı’nda hava durumu planları bozabilir! Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar ve Marmara’da fırtına bekleniyor. Özellikle Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için "kuvvetli yağış" uyarısı yapılırken, Doğu’da çığ tehlikesi sürüyor. Bayram boyunca sıcaklıklar kaç derece düşecek? Hangi illerde sarı kodlu uyarı var? İşte gün gün bayram hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, iç kesimlerinin yüksekleri ile doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye, Niğde, Karaman, Bingöl, Muş, Elazığ, Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın doğu, Van'ın güney kesimlerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.