Ramazan Bayramı boyunca hava kışa dönüyor: Sağanak yağışlar geri geliyor
Kamu çalışanları için 9 güne çıkarılan ve bugün akşam mesai saati bitişiyle başlayacak olan Ramazan Bayramı tatili boyunca Meteoroloji'nin hava durumu raporu belli oldu. Tüm Türkiye'de günlerce sürecek sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıkları ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etse de yağışlar Ramazan Bayramı tatili boyunca aralıksız devam edecek.
Meteoroloji'den yapılan kuvvetli yağış uyarısında "Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri