Ramazan Bayramı tatilinde havalar soğuyunca tatilcilerin rotası da kuzeyin cenneti oldu
Trabzon’un dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, bayram tatili öncesi rotasını doğaya kıran tatilcilerin akınına uğradı. Hem ara tatil hem de karlı manzaranın etkisiyle otellerdeki rezervasyonlar yüzde 80'i geçti.
Trabzon'un Çaykara ilçesinin incisi Uzungöl, Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala hem kar yağışıyla beyazlara büründü hem de turist akınıyla şenlendi. Okulların ara tatiliyle birleşen bayram dönemi, bölgedeki işletmecilerin yüzünü güldürdü.
Uzungöl Turizmciler Derneği Üyesi Murat Akyüz, bölgedeki hareketliliğin en büyük sebeplerinden birinin düzenlenen kış festivali olduğunu belirtti.
Akyüz, "Festivalden önce bu kadar yoğunluk olmuyordu. İnsanlar buraları gördü ve talep arttı. Yüzde 20-30’larda olan doluluk oranımız şu an yüzde 80’e çıktı" diyerek tanıtım çalışmalarının meyvesini topladıklarını ifade etti.
Tatilcilerin en büyük endişesi olan ulaşım konusuna da açıklık getiren Akyüz, kar yağışına rağmen yolların tamamen açık olduğunu vurguladı.