Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşti; rezervasyonlar patladı!

'BÜTÜN PİSTLER AÇIK'

Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Bayram yaklaşıyor. Bayram artık bu sene ve bundan sonraki senelerde kış sezonunun içerine girecek. Dolayısıyla bir tatil daha kış turizminin içerisine girmiş olacak. Erciyes'te bu yılki şansımız da çok güzel yağan bir kar var. Çok yüksek bir karımız var. Erciyes'in bütün pistleri şu anda açık. Bayram tatilinde bütün pistlerimizde misafirlerimiz gönlünce kayak yapacaklar. Otellerin hepsi açık olacak. Rezervasyonlar alınmaya devam ediliyor. Doluluk oranları gayet iyi durumda. Bütün otel işletmecilerimiz, esnafımız, kayak hocalarımız burada en profesyonel eğitimi vermek için misafirlerimizi bekliyor" diye konuştu.