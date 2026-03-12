Ramazan Bayramı ve ara tatil birleşti; rezervasyonlar patladı!
Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde, Ramazan Bayramı ve okulların ara tatili öncesi rezarvasyonlar arttı. Son kar yağışıyla birlikte kayak sezonunun uzadığı Erciyes'te rezervasyon oranı yüzde 70'i geçti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 350 milyon avroluk yatırımla hayata geçirilen Erciyes Master Planı kapsamında, uluslararası standartlara sahip olan Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, yoğun ilgi görüyor.
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen merkezde toplam 112 kilometrelik pist uzunluğu, 41 farklı kayak pisti ve 19 mekanik tesis bulunuyor. Kapadokya bölgesine yakınlığı, ulaşım kolaylığı, pist uzunluğu, mekanik tesisleri ile tatilcilerin gözdesi olan Erciyes, bu yıl hedeflenen 3 milyon ziyaretçi sayısına 2 aylık sürede ulaştı.
Diğer yandan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki otellerde, Ramazan Bayramı tatili öncesi rezervasyon yoğunluğu başladı. Son yağan karla birlikte kayak sezonu da uzarken, toz karı ile ünlü Erciyes Dağı'nda tatilini geçirmek isteyenlerin yaptırdığı rezervasyon oranı yüzde 70'i geçti.
'BÜTÜN PİSTLER AÇIK'
Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, "Bayram yaklaşıyor. Bayram artık bu sene ve bundan sonraki senelerde kış sezonunun içerine girecek. Dolayısıyla bir tatil daha kış turizminin içerisine girmiş olacak. Erciyes'te bu yılki şansımız da çok güzel yağan bir kar var. Çok yüksek bir karımız var. Erciyes'in bütün pistleri şu anda açık. Bayram tatilinde bütün pistlerimizde misafirlerimiz gönlünce kayak yapacaklar. Otellerin hepsi açık olacak. Rezervasyonlar alınmaya devam ediliyor. Doluluk oranları gayet iyi durumda. Bütün otel işletmecilerimiz, esnafımız, kayak hocalarımız burada en profesyonel eğitimi vermek için misafirlerimizi bekliyor" diye konuştu.