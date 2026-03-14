Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu raporuna göre soğuk ve yağışlı hava Türkiye'ye geri dönüyor. Hava sıcaklıkları gün gün düşecek doğu illerimizde bugün ve yarın etkili olacak olan yağışlı hava dalgası Cuma günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli yağmur ve sağanak, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don ile Marmara ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
Ayrıca hafta sonu itibariyle doğu illerimizi etkisi altına alacak olan soğuk ve yağışlı hava yeni haftada etkisini de kapsamını da arttıracak. Meteoroloji'nin orta ve uzun hava tahmin haritalarına göre yağışlı hava 20 Mart Perşembe günü başlayacak olan Ramazan Bayramı'nda tüm Türkiye'de etkili olacak.
Hava sıcaklıkları önümüzdeki birkaç gün mevsim normallerinde seyretse de 19 Mart Ramazan Bayramı arefesi itibariyle birlikte tüm Türkiye yeniden soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek ve 20-22 Mart tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı boyunca da soğuklar yağmur ve yer yer kar yağışı etkili olacak.
15 - 21 Mart tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları