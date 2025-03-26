Ramazan Bayramı'nın hava durumu belli oldu... Tatilciler çantasına şemsiye de koysun
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre Türkiye yarın gece saatlerinden itibaren yeniden sağanak yağışların etkisi altına girecek. Pazar günü başlayacak olan Ramazan Bayramı da sağanak yağış altında geçecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzeybatı kesimlerde toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don beklenirken Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.
Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde 3-6 derece artması beklenirken diğer illerimizde yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ancak hava sıcaklıkları artasa da Cuma günü itibariyle şiddetli sağanak yağışlarbatı illerimizden başlamak üzere Türkiye'yi yeniden etkisi altına alacak.