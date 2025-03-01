Ramazan'ın ilk günü Oruç Baba Türbesi'ne akın ettiler

'10-15 BİN KİŞİ GELİYOR'

Türbeye bakan Ertekin Korkmaz, ‘’Buranın eskilerinden biriyim. Bu türbenin içinde dünyaya geldim. Elimizden geldiği kadar buraya bakmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın 1.günü binlerce insan buraya gelir buradan bir şeyler bekler tabii önce Allah'tan niyet etmek lazım fakat ramazanın 1. günü buraya en az 10, 15 bin kişi buraya geliyor. Ben ilk günü işimi gücümü bırakıyorum, çok kalabalık oluyor. Zaten saat 06.00'dan sonra gelirseniz göreceksiniz. Anahtarını sürtüyorlar ev için, araba anahtarı sürtüyorlar araba için, hasta olan eşyasını sürtüyor iyileşmesi için, nişanını atan yüzüğünü atıyor. Bir hafta boyunca buradan milletten şeker, sirke topluyorsunuz. 7 gün boyunca o şekerle sirkeyle orucunuzu açıyorsunuz’’ şeklinde konuştu.