Ramazan'ın ilk günü Oruç Baba Türbesi'ne akın ettiler
Ramazan ayının ilk gününde İstanbul Fatih'teki Oruç Baba Türbesi'nde yoğunluk oluştu.
Ramazan Ayı'nın ilk günü Fatih'te bulunan 'Oruç Baba Türbesi'nde, iftara saatler kala türbeye yoğunluk yaşandı. Türbeye gelenler, geleneksel olarak sirke, şeker, lokum dağıtıp, dua etti. Gelenlerin bir kısmı ise türbenin mermer taşına tesbihler astı, cüzdan ve ev anahtarlarını sürerek, dualar etti.
'BU SENE ERKEN GELDİK'
Oruç Baba Türbesi’ne her yıl geldiğini söyleyen Gülseren Arslan, "Kalp krizi geçirdim. Geçen sene de gelmiştim. Torunlar ile dilek diledik. Hasta olduğumdan kalabalığa giremiyorum. Bu nedenle bu sene erkenden geldim. Herkese şafi ismiyle şifa versin, bana da versin. Ne güzel Allah ramazanımıza erdirdi. İslam alemine hayırlı uğurlu olsun" dedi.
'ZİYARETLERİ SEVİYORUZ'
Güzade Keskin, ’’Ramazan geldi, hoş geldi. Onu seviyoruz. Senede bir gün Allah tekrarını nasip etsin. Ziyaretleri de hep seviyoruz. Elimizden geldiğince ziyaret edeceğiz. İyi günler, iyi ramazanlar olsun, hayırlı işleriniz olsun. Bol bereketli sağlıklar olsun, huzurlar olsun. Türkiyemize güzel huzurlar getirsin. Ben üç, dört senedir buraya geliyorum, devam ediyorum’’ dedi.
'10-15 BİN KİŞİ GELİYOR'
Türbeye bakan Ertekin Korkmaz, ‘’Buranın eskilerinden biriyim. Bu türbenin içinde dünyaya geldim. Elimizden geldiği kadar buraya bakmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın 1.günü binlerce insan buraya gelir buradan bir şeyler bekler tabii önce Allah'tan niyet etmek lazım fakat ramazanın 1. günü buraya en az 10, 15 bin kişi buraya geliyor. Ben ilk günü işimi gücümü bırakıyorum, çok kalabalık oluyor. Zaten saat 06.00'dan sonra gelirseniz göreceksiniz. Anahtarını sürtüyorlar ev için, araba anahtarı sürtüyorlar araba için, hasta olan eşyasını sürtüyor iyileşmesi için, nişanını atan yüzüğünü atıyor. Bir hafta boyunca buradan milletten şeker, sirke topluyorsunuz. 7 gün boyunca o şekerle sirkeyle orucunuzu açıyorsunuz’’ şeklinde konuştu.