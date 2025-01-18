Rekorlara doymayan Türk: 11. kez Guinness'e adını yazdırdı

Daha sonra ise en uzak mesafeden hook (çengel) basket atışı 25 metre, en uzak mesafeden gözleri kapalı hook atışı 20 metre, en uzak mesafeden pota arkası gerisinden tersten panya üzerinden atılan basket atışı 11 metre, en uzak mesafeden gözleri kapalı el altından atılan basket atışı 16 metre, en uzak mesafeden bardağa atılan pinpon topu atışı 13 metre, en uzağa kauçuk tavuk fırlatma 35 metre, en uzak mesafeden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı, 26 metre ve en uzak mesafeden cornhole tahtasına cornhole torbası atışı, tersten geriye doğru 18 metrede 10 kez dünya rekorları kırarak 'Guinnness Dünya Rekorları Kitabı'na girmeyi başardı.