Rengarenk vosvoslar kanseri yenen Şebnem için yollardaydı
Ankara'da da geçen yıl 3'üncü evre meme kanseri teşhisi konulan ve 2 memesi alınan 47 yaşındak igenç kadın 16 kür kemoterapi ve 25 seans ışın tedavisiyle kanseri yendi. Yeniden sağlığına kavuşan Yangın, vosvos konvoyu ile sevincini kutladı.
Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Ş.Y., 1 yıl önce sol memesinde kitle hissettiği için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Burada Ş.Y.'a 3'üncü evre meme kanseri teşhisi konuldu. Yayılım riski nedeniyle 2 memesi alınan Ş.Y., ardından 16 kür kemoterapi ve 25 seans ışın tedavisi gördü. Bu zorlu süreçte saçlarını, kirpiklerini ve kaşlarını kaybeden Ş.Y., eşinden ve çocuklarından büyük destek gördü. Ailesinin desteğiyle tedavisini tamamlayan Ş.Y., 1 yılda kanseri yendi. Ş.Y., sosyal medyada, tedavisinin tamamlandığını ve hastalığı atlattığını duyurarak, vosvosla tur atarak kutlama yapmak istediğini belirtti.
Bunun üzerine, arkadaşları ve sosyal medya gönüllüleri Ş.Y.'a sürpriz bir organizasyon hazırladı. Ankara'da onlarca vosvos sahibi araçlarını rengarenk balonlarla süsleyip Ş.Y. için bir araya geldi. Eşi Y.Y.'ın 'Yemeğe gidiyoruz' diyerek evden çıkardığı Ş.Y., karşısında vosvos konvoyunu görünce büyük sevinç yaşadı. Ş.Y., kendisi için hazırlanan ‘kanseri yendim hayat kazandı’ yazısının olduğu vosvosa eşiyle bindi ve konvoy eşliğinde tur atarak kutlama yaptı.
Korna sesleri, el sallayan vatandaşlar ve alkışlarla desteklenen Ankara turu, Ş.Y.'a unutulmaz bir an yaşattı. Vosvos konvoyunun ardından Ş.Y. ve eşi Y.Y. çifti, kendileri için hazırlanan organizasyonda uçan balonları gökyüzüne bıraktı. Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Y.Y., eşine sarılarak parmağına yüzük taktı.
Ş.Y., kanser teşhisi aldığında çok üzüldüğünü belirterek, "O gün bir tuhaf oldum. Oğlum 'Anne üzülme bunu atlatacaksın' dediğinde şöyle bir baktım. Yani aklınıza ilk çocuklarınız ve eşiniz geliyor. Uzun bir süreçti bizim için. Toplamda bir sene kadar sürdü tedavim. Kemoterapi ve ışın tedavisi bayağı zorlu bir süreçti. Ama bunu aşmak için kendinize inanmanız gerekiyor. Bu durumda en büyük destek eşiniz, çocuklarınız, çevreniz oluyor. O anlamda çok şanslıydım ben. Eşim, çocuklarım ve çevrem sayesinde kolay atlatabildim açıkçası. O dönemde eşim Yalçın, 'İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Eminim ki sen bunu atlatacaksın. Sen güçlü bir kadınsın. Ben sana inanıyorum' demişti. Zaten onun öyle demesi benim bir silkelenmeme sebep oldu. 'Şebnem kendine gel. Bak eşin destek veriyor sana. Çocukların öyle. Bunu başarmak zorundasın' dedim içimden. İkinci kemoterapimde saçlarım dökülmeye başladı. Saçlarımı eşim kazıdı. Kirpiklerim döküldü, kaşlarım döküldü, saçlarım döküldü. İlk 'kanser' denildiği zaman 'Ben öleceğim' gibi bir düşünce oluyor. Ama kesinlikle öyle değil. Çünkü bu herkesin başına gelebilir. En çok etkilendiğim şey çocuklarımın sessizce ağlamasıydı. Ben ağlamamaya çalıştım. Çünkü beni hep güçlü görsünler istedim. Güçlü bir karakterim var ve kendime hep 'Şebnem bunu yeneceksin' diyerek ve telkin vererek kendimi motive ettim" diye konuştu.