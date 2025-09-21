Rengarenk vosvoslar kanseri yenen Şebnem için yollardaydı

Ş.Y., kanser teşhisi aldığında çok üzüldüğünü belirterek, "O gün bir tuhaf oldum. Oğlum 'Anne üzülme bunu atlatacaksın' dediğinde şöyle bir baktım. Yani aklınıza ilk çocuklarınız ve eşiniz geliyor. Uzun bir süreçti bizim için. Toplamda bir sene kadar sürdü tedavim. Kemoterapi ve ışın tedavisi bayağı zorlu bir süreçti. Ama bunu aşmak için kendinize inanmanız gerekiyor. Bu durumda en büyük destek eşiniz, çocuklarınız, çevreniz oluyor. O anlamda çok şanslıydım ben. Eşim, çocuklarım ve çevrem sayesinde kolay atlatabildim açıkçası. O dönemde eşim Yalçın, 'İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Eminim ki sen bunu atlatacaksın. Sen güçlü bir kadınsın. Ben sana inanıyorum' demişti. Zaten onun öyle demesi benim bir silkelenmeme sebep oldu. 'Şebnem kendine gel. Bak eşin destek veriyor sana. Çocukların öyle. Bunu başarmak zorundasın' dedim içimden. İkinci kemoterapimde saçlarım dökülmeye başladı. Saçlarımı eşim kazıdı. Kirpiklerim döküldü, kaşlarım döküldü, saçlarım döküldü. İlk 'kanser' denildiği zaman 'Ben öleceğim' gibi bir düşünce oluyor. Ama kesinlikle öyle değil. Çünkü bu herkesin başına gelebilir. En çok etkilendiğim şey çocuklarımın sessizce ağlamasıydı. Ben ağlamamaya çalıştım. Çünkü beni hep güçlü görsünler istedim. Güçlü bir karakterim var ve kendime hep 'Şebnem bunu yeneceksin' diyerek ve telkin vererek kendimi motive ettim" diye konuştu.