Reyting rekortmeni dizi turizmi patlattı! Otellerin doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı

‘MARDİN’E ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR’

MARTOD Başkanı Özgür Azad Gürgör, Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir talep oluştuğunu ifade ederek, “Ramazan Bayramı’nda otellerimizde doluluk oranı yüzde 100’lere ulaşmıştı. Nisan ve mayıs aylarında da bayağı bir talep olmuştu. Çok sayıda misafirimizi ağırlamıştık. Kurban Bayramı’nda da yoğun bir talep var. Şu an doluluk oranımız yüzde 95 ile 97’lerde. O açıdan baya bir talep var. Ramazan Bayramı’nda kente gelen misafirlerimiz, dönüş yaptıkları yerlerde illaki dostuna, eşine burayı anlatmıştır. Çünkü çok ciddi bir talep var” diye konuştu.