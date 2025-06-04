Reyting rekortmeni dizi turizmi patlattı! Otellerin doluluk oranı yüzde 97'ye ulaştı
Medeniyetler şehri Mardin, Kurban Bayramı tatilinde dolup taşacak. Otellerdeki rezervasyonların yüzde 97’ye ulaştığı belirtildi. Çekimleri Mardin'de yapılan Uzak Şehir dizisinin de turizme büyük katkı sağladığı ifade edildi.
Kurban Bayramı tatili öncesi Mardin’deki otellerde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. Mardin camileri, medreseleri, kiliseleri, dar sokakları ve taşın oya gibi işlendiği evleriyle son yılların cazibe merkezi haline gelen, ‘Uzak Şehir’ dizisiyle de son dönemlerde turistlerin ilgisini çekmeye başladı.
22 bin yatak kapasiteli 60'ın üzerinde otelin hizmet verdiği kentte, tarihi sokak ve caddeler, Cumhuriyet Meydanı, Mardin Müzesi, Kasımiye Medresesi ile Deyrulzafaran Manastırı gibi çok sayıda mekanda yoğunluk yaşanması bekleniyor.
Bayram tatilini, tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle ziyaretçileri cezbeden kentte geçirmek isteyenlerin yoğun talebi turizmcileri de sevindirdi. Otellerdeki doluluğun yüzde 97’lere ulaştığı Mardin'de turizmciler gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hazırlıklarını sürdürüyor.
‘MARDİN’E ÇOK CİDDİ BİR TALEP VAR’
MARTOD Başkanı Özgür Azad Gürgör, Kurban Bayramı tatilinde ciddi bir talep oluştuğunu ifade ederek, “Ramazan Bayramı’nda otellerimizde doluluk oranı yüzde 100’lere ulaşmıştı. Nisan ve mayıs aylarında da bayağı bir talep olmuştu. Çok sayıda misafirimizi ağırlamıştık. Kurban Bayramı’nda da yoğun bir talep var. Şu an doluluk oranımız yüzde 95 ile 97’lerde. O açıdan baya bir talep var. Ramazan Bayramı’nda kente gelen misafirlerimiz, dönüş yaptıkları yerlerde illaki dostuna, eşine burayı anlatmıştır. Çünkü çok ciddi bir talep var” diye konuştu.