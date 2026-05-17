Rize'de turizmi sallayan icat: Jakuzi oldu jakuzi! Yabancı turistler bayıldı!
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde çay banyosu ile jakuzi keyfini birleştiren 'Çaykuzi' konsepti yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. İşletmeci Ahmet Karadeniz'in taze yeşil çay yapraklarıyla hazırladığı ve muhteşem bir rahatlama hissi sunan bu sıradışı deneyim, bölge turizminde yeni bir trend yarattı.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde işletmecilik yapan Ahmet Karadeniz'in taze yeşil çay yapraklarını jakuziyle birleştirerek geliştirdiği "Çaykuzi" konsepti, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. Doğal ortamın huzurunu çay banyosunun rahatlatıcı etkisiyle harmanlayan bu dikkat çekici uygulama, kısa sürede turizmin yeni gözdesi haline geldi
Doğal bir ortamda hazırlanan çay banyosu deneyimini dinlenme amacıyla hayata geçirdiğini belirten Karadeniz, uygulamanın ortaya çıkış sürecini anlattı. Karadeniz, "Rizemizde çay üretimi yapılmaktadır. Ben de bu çayımızı başka nerelerde kullanabiliriz diye düşündüm ve taze yeşil çaylarımızı toplayıp jakuzinin içerisinde dinlendirdim. İlk önce kendim denedim ve muhteşem bir rahatlama hissettim" diyerek fikrin nasıl doğduğunu ifade etti
Otel Müşterilerinden Tam Not Aldı Kendisindeki rahatlatıcı etkiyi fark ettikten sonra bu benzersiz konsepti oteline entegre etmeye karar veren işletmeci, misafirlerinden aldığı harika geri dönüşlerle projesini taçlandırdı. Uygulamayı konaklayan misafirlerinin deneyimine sunan Karadeniz, "Geri dönüşleri muhteşem oldu, gerçekten çok memnun kaldıklarını söylediler ve ismini de Çaykuzi olarak koyduk" sözleriyle uygulamanın Rize turizmine yepyeni ve dikkat çekici bir soluk getirdiğini vurguladı